رياضة | شرط الأهلي للموافقة على رحيل صالح جمعة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر شرط الأهلي للموافقة على رحيل صالح جمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مسئولو النادي الأهلي، عن شرط إدارة الفريق للموافقة على رحيل صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت تقارير صحفية، قد أشارت إلى أن هناك العديد من الأندية المحلية والعربية تخطط للتعاقد مع صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي.

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وأوضح مسئولو القلعة الحمراء، أنهم لن يمانعوا في رحيل اللاعب بشرط وصول عرض مناسب وفى هذه الحالة سيتم دراسة العرض وتحديد موقف النادى منه، ولكن الأقرب هو الموافقة على رحيله على سبيل الإعارة.

وكان صالح جمعة قد خرج من حسابات السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، لأسباب فنية وانضباطية، وأكد في أكثر من وقت أنه لن يشارك معه وأنه يتمنى له التوفيق في فريق أخر.