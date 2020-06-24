رياضة | نجم برشلونة يفسر تصريحات بيكيه الغاضبة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يفسر تصريحات بيكيه الغاضبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال بويغ الذي شارك بديلاً بالأمس في المباراة، ليواصل إثبات حضوره عقب فترة التوقف: "أنا سعيد بالدقائق التي يمنحها لي المدرب، وينبغي أن ترافقها نتائج جيدة، المستوى مرتفع للغاية داخل الملعب وبالأخص في المنتصف".
ووقف بويغ إلى جانب قائد الدفاع، جيرارد بيكيه، الذي صرح مسبقاً بأن الفوز بلقب "الليغا" سيكون صعباً للغاية: "ما قاله بيكيه كان لسبب ما، فالمباريات أصبحت صعبة وهناك الكثير من المباريات التي قد تحسمها القرارات التحكيمية، فثلاث نقاط تجعلك في الصدارة، لذا فلقب "الليغا" قد يعتمد عليها".
وحول المباراة أشاد اللاعب بالهدوء الذي سيطر على الفريق حتى جاء هدف الفوز المتأخر بأقدام الكرواتي إيفان راكيتيتش: "مفتاح الفوز كان المساهمة في دفع الفريق للأمام، وإيجاد الثغرات داخل دفاعات المنافس، أثلتيك يجبرك على إخراج أفضل ما لديك بدنياً، هدف راكيتيتش كان بمثابة نهاية سعيدة لمجهودنا، لأن مدريد ينافس بقوة معنا على اللقب".