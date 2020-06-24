رياضة | ميلان يخطط للتعاقد مع نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ميلان يخطط للتعاقد مع نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن ميلان الإيطالي يخطط للتعاقد مع مارتين أوديجارد نجم ريال مدريد الإسباني المعار إلى ريال سوسيداد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفاد موقع Le 10 Sport الفرنسي بأن ميلان حريص جدًا على تدعيم صفوفه في الصيف المقبل وأنه يستهدف التعاقد مع النرويجي أوديجارد.

وأوضح الموقع الفرنسي أن ميلان الذي تعاقد مع الفرنسي ثيو هيرنانديز من صفوف ريال مدريد في الصيف الماضي يحلم بالتعاقد مع مارتين أوديجارد في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكد الموقع الفرنسي أن ريال مدريد لا ينوي بيع أوديجارد بينما لا تمانع إدارة الملكي إعارة أوديجارد في الموسم المقبل علمًا بأن ريال سوسيداد يقترب من الحفاظ عليه لمدة موسم آخر.