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رياضة | تريزيجيه يقود تشكيل أستون فيلا أمام نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

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كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تريزيجيه يقود تشكيل أستون فيلا أمام نيوكاسل بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن دين سميث المدير الفني لنادي استون فيلا عن التشكيلة الأساسية لفريقه والتي ستدخل مباراته أمام فريق نيوكاسل يونايتد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : نايلاند.

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خط الدفاع : هاوس - مينجز - كونسا - تارجيت.

خط الوسط : دوجلاس لويز - ماكجين - انور الغازي - محمود حسن تريزيجيه - جاك جريليتش.

خط الهجوم : سماتا.

ويحتل فريق استون فيلا في المركز التاسع عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 26 نقطة.

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