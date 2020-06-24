رياضة | سولشاير يعلن تشكيل مانشستر يوناتيد أمام شيفيلد يونايتد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر سولشاير يعلن تشكيل مانشستر يوناتيد أمام شيفيلد يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق شيفيلد يونايتد في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : دي خيا.

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خط الدفاع : وان بيساكا - ماجوير - ليندلوف - لوك شاو.

خط الوسط : ماتيتش - بول بوجبا - برونو فيرنانديز - مارسيال.

خط الهجوم : ماركوس راشفورد - جرينوود.

وكان قد تعادل مانشستر يونايتد في مباراته الماضية مع فريق توتنهام هوتسبير بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الوايت هارت لين الجديد.