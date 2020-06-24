رياضة | بعقود طويلة الأمد.. آرسنال يجدد عقود رباعي الفريق

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بعقود طويلة الأمد.. آرسنال يجدد عقود رباعي الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن آرسنال الإنجليزي أعلن عن قراراته النهائية بشأن بعض النجوم الذين يتواجدوا معه على سبيل الإعارة.

وأفاد النادي اللندني في بيان رسمي له عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت بأنه تم توقيع عقود طويلة الأجل مع الإسباني بابلو ماري المعار من صفوف فلامنجو البرازيلي والبرتغالي سيدريك سواريس المعار من صفوف ساوثهامبتون الإنجليزي.

وأشار النادي الإنجليزي عبر موقه الرسمي إلى تجديد عقد مدافع الفريق البرازيلي ديفيد لويز لمدة موسم واحد فقط ليستمر في صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وأكد الجانرز عبر موقعه الرسمي أنه تم تجديد إستعارة نجم خط الوسط الإسباني داني سيبايوس من ريال مدريد الإسباني حتى نهاية الموسم الحالي.