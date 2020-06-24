رياضة | أمير مرتضى يكشف كواليس اجتماع الادارة مع كارتيرون

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أمير مرتضى يكشف كواليس اجتماع الادارة مع كارتيرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، أن الاجتماع الذى عقد اليوم لمجلس الإدارة مع إدارة الكرة والفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى، حسم فكرة عودة الفريق للتدريبات تمهيدا لعودة الدوري وفقا لقرار اتحاد الكرة.

وقال أمير مرتضى في تصريحات صحفية: "رفضنا خضوع لاعبى الزمالك للمسحات الخاصة بفيروس كورونا"، وذلك فى إطار رفض المجلس الأبيض بالاتفاق مع كارتيرون، وهو ما اعلنه ببدء الاستعداد لموسم جديد.

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وأضاف المشرف العام على الكرة بالقلعة البيضاء: الاتحاد الإفريقي منح الاندية مساحة كافية من الوقت لتجهيز الفرق المشاركة، بالإضافة إلى أن المنافسات القارية لم يتبقى عليها الكثير.

الجدير بالذكر ان مجلس ادارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، استدعى اليوم الاربعاء الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للفريق لحضور اجتماع مجلس إدارة النادى مع كارتيرون، من أجل الاستماع لوجهة النظر الطبية الخاصة بالمرحلة القادمة، ونتج عن الاجتماع الرفض القاطع بعودة النشاط.