رياضة | رغم رفض الزمالك استئناف المسابقة.. تعرف على المباريات المتبقية للأبيض في الدوري

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر رغم رفض الزمالك استئناف المسابقة.. تعرف على المباريات المتبقية للأبيض في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لايزال يصر مسئولو الزمالك على موقفهم، برفض استئناف مبارياته في بطولة الدوري الممتاز، بعد قرار الحكومة وحسم اتحاد الكرة، الأمر بعودة بطولة الدوري الممتاز.

ورغم تصريحات مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، بعدم إجراء المسحة التي أقرتها اتحاد الكرة للاعبين، فإنه يتحتم على جميع الأندية خوض البطولة حال عودة النشاط.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك 18 مباراة، لاسيما وأنه خاض 16 فى الفترة الماضية وحقق الفوز في 9 لقاءات وتعادل فى أربع مباريات وخسر في ثلاثة.

وإليكم مباريات الزمالك المتبقية لإنهاء بطولة الدوري..

الزمالك × الاتحاد السكندري

الزمالك × المصري البورسعيدي

الزمالك × مصر للمقاصة

الزمالك × نادي مصر

الزمالك × الآهلي

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الزمالك × المقاولون العرب

الزمالك × انبي

الزمالك × بيراميدز

الزمالك × طلائع الجيش

الزمالك × سموحة

الزمالك × الانتاج الحربي

الزمالك × اسوان

الزمالك × طنطا

الزمالك ×الجونة

الزمالك × المصري البورسعيدي

الزمالك × وادي دجلة

الزمالك × حرس الحدود

الزمالك × الاسماعيلي