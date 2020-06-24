رياضة | الزمالك يُعلن حسم 4 صفقات من العيار الثقيل

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يُعلن حسم 4 صفقات من العيار الثقيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أن الفريق الأبيض تمكن من حسم صفقتين جديدتين من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك من أجل تدعيم صفوف القلعة البيضاء في الموسم القادم.

وأعلن رئيس القلعة البيضاء، عن حسم صفقتين جديدتين لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد، ليصل بذلك عدد الصفقات التي أبرمها النادي أخيراً إلى أربع.

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وقال مرتضى منصور في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لنادي الزمالك، اليوم: "الزمالك حسم صفقتين جديدتين من العيار الثقيل، لم نتحدث عن الأمر قبل أن نحسم بشكل رسمي، وهو ما حدث بالفعل، ليصبح عدد الصفقات التي حسمها الزمالك أربع صفقات جديدة سوبر".

وأضاف: "يتبقى صفقة واحدة نعمل على حسمها، وبعدها سيتم الإعلان عن الصفقات بشكل رسمي في بداية الموسم".

كذلك أعلن رئيس النادي أنه سيعقد جلسة مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، اليوم الأربعاء، لمناقشة موقفه من الموافقة على عودة منافسات الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد فترة توقف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".