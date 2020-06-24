رياضة | إشادة من الاتحاد الآسيوي بتنظيم المؤتمر الدولي للرياضة في الإمارات

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر إشادة من الاتحاد الآسيوي بتنظيم المؤتمر الدولي للرياضة في الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بمبادرة الاتحاد الإماراتي للعبة في تنظيم المؤتمر الدولي للرياضة، معتبرا أن تنظيم هذا المؤتمر جاء في التوقيت المناسب.

وقال الشيخ سلمان في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر عبر تقنية الفيديو :"توقيت هذا الحدث يعتبر مثاليا، وكذلك عنوان المؤتمر /كوفيد-19 وكرة القدم - كيف تغير المستقبل".

وأضاف :"أهنئ الاتحاد الإماراتي لكرة القدم وشراكته مع رابطة دوري المحترفين والمؤتمر الرياضي الدولي في تنظيم هذا المؤتمر... اليوم نحن نجتمع من خلال تقنية الفيديو بدلا من اللقاء شخصيا، وهذا دليل على أن العالم قد تغير بشكل كبير."

وتابع في الكلمة التي نشرها الاتحاد الآسيوي بموقعه على الإنترنت اليوم الأربعاء :"بدأنا نشاهد المزيد من المؤتمرات التي تقام بطريقة مشابهة، وحتى اجتماعات الاتحادين الدولي والآسيوي، واجتماعات الجمعيات العمومية ستقام عبر الإنترنت مثلما هو الحال هنا، وهذه مبادرة ممتازة من الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، حيث أثبت الاتحاد عبر قيادته الجديدة، دورا رائدا في الابتكار."

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وكشف الشيخ سلمان، الذي شارك في المؤتمر بمرافقة داتو ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي :"هذه أوقات حافلة بالظروف الاستثنائية وعدم الوضوح، ليس فقط بالنسبة للعبتنا الرائعة، بل للعالم الحديث ككل... شهدنا العالم وهو يعيش الإغلاق، وقد توقفت فعاليات لعبتنا التي تمنح المتعة والإثارة في كافة أرجاء العالم، حيث قمنا بمنح الأولوية لسلامة كافة أطراف اللعبة. لكن الآن نحن بدأنا نشهد بصيص الأمل، حيث أن فرقنا تعود للتدريبات، وتم استئناف العديد من بطولات الدوري.

وأضاف :"تم إلغاء بعض مواسم الدوري رغم المحاولات الجادة لخوض المباريات، وفي بعض الحالات تم اختصار أو تأجيل مواسم بطولات الدوري، وفي أغلب الحالات سوف تقام المباريات دون جماهير، نحن جميعا نتفق على أن هذا الوضع لن يستمر طويلا، بل سيكون فقد مرحلة انتقالية حتى نتمكن من إقامة المباريات بأمان وسط حضور الجماهير."

وشدد رئيس الاتحاد الآسيوي :"التفاعل بين اللاعبين، والحماس الجماهيري، يعتبران من العناصر الأساسية في هذه الرياضة، يجب أن نعمل على إبقاء هذه العلاقة بقدر ما يمكن، وذلك عندما يصبح من الآمن أن نقوم بذلك."

كذلك تحدث الشيخ سلمان عن المساهمات التي قام بها الاتحاد الآسيوي من أجل أسرة اللعبة في قارة آسيا، خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، قائلا :"طوال فترة هذه الجائحة، كنا نعمل مع كافة اتحاداتنا الوطنية الأعضاء وروابط الدوري والأندية، وذلك بثقة في أن بطولاتنا مثل دوري أبطال آسيا وتصفيات المنتخبات الوطنية سوف تعود."

واختتم كلمته قائلا :"هذا تأكيد على وحدة أسرة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وتعبير عن التصميم على مساعدة الاتحادات الوطنية الأعضاء من أجل الازدهار وخوض مسابقات على أعلى مستوى، العالم سيتغير ولكن يمكن أن يكون التأثير إيجابيا. ونحن يمكن أن نخرج من هذا الوضع أقوى من خلال التضامن والوحدة".