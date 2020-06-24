رياضة | عاجل - الزمالك يُقرر عدم استكمال الدوري.. ويوجه رسالة نارية إلى الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - الزمالك يُقرر عدم استكمال الدوري.. ويوجه رسالة نارية إلى الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور عدم استكمال مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ في ظل الظروف التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا.

وكشف مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك كواليس الجلسة التي حضرها المستشار مرتضى منصور والفرنسي باتريس كارتيرون وأمير مرتضى المشرف العام على الفريق ، بالإضافة إلى محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للابيض.

وأكد المصدر الذي رفض الإفصاح عن نفسه بأن قرار عدم استكمال البطولة جاء بناء على اتفاق مشترك بين رئيس النادي والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

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وقد حضر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق اجتماع المدربين الذي انعقد اليوم في مقر إتحاد الكرة المصري، بشأن وضع الشكل التنظيمي قبل استئناف بطولة الدوري المصري الممتاز.

حيث ابدى كارتيرون بترحيبه بعودة التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة المقبلة، ولكن في حالة المشاركة في مسابقة جديدة والغاء النسخة /الحالية من الدوري.

وفي نفس السياق شرح محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الخطة الموضوعة للفريق في حالة عودة التدريبات الجماعية، حيث شرح جميع الإجراءات الاحترازية المقرر تنفيذها خلال الفترة القادمة.

وانتهى الاجتماع بقرار مجلس إدارة نادي الزمالك بعدم استكمال المسابقة الحالية، ورفض النادي بمنح اللقب إلى النادي الأهلي، بالإضافة إلى عدم خوض اللاعبين لمسحات وتحاليل كورونا.