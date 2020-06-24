رياضة | في عيد ميلاده الـ33.. ليونيل ميسي "الملك المتوج" على عرش الساحرة المستديرة (أرقام وإنجازات)

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر في عيد ميلاده الـ33.. ليونيل ميسي "الملك المتوج" على عرش الساحرة المستديرة (أرقام وإنجازات) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتفل اليوم الأربعاء، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة نادي برشلونة الإسباني بعيد ميلاده الثالث والثلاثين، حيث أنه من مواليد 24 يونيو لعام 1987، في مدينة "روساريو" بالأرجنتين.

ويُعد ميسي أحد أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ، يمتلك مهارات عالية وموهبة كروية فريقدة وقدرات فنية هائلة، استطاع خلال مشواره في الملاعب، تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات والبطولات مع فريق برشلونة، كما حصد العديد من الجوائز الفردية وحقق الكثير من الأرقام القياسية الفريدة ليصبح ملكًا متوجًا على عرش الساحرة المستديرة.

وتبقي العقدة الوحيدة التي تُطارد ليونيل ميسي في الملاعب حتي الآن، هي فشله في التتويج بأي بطولة مع منتخب الأرجنتيني خلال مسيرته الدولية رغم الأهداف الحاسمة التي سجلها بقميص منتخب بلاده.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أبرز الأرقام في مسيرة الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي:-

بدأ ميسي مسيرته مع نادي برشلونة في عام 2000 حيث انضم إلي صفوف النادي الكتالوني، قادمًا من نادي نيولز أولد بويز، ليبدأ مسيرة النجاح والتألق في سماء الكرة العالمية مع البرسا.

- خاض البرغوث الأرجنتيني (722) مباراة مع برشلونة في مختلف البطولات:

(478 مباراة في الدوري الإسباني – 141 مباراة في دوري أبطال أوروبا – 75 مباراة بكأس ملك إسبانيا- 19 مباراة بكأس السوبر الإسباني – 4 مباريات بكأس السوبر الأوروبي – 5 مباريات بكأس العالم للأندية)

- سجل ميسي خلال مشواره مع برشلونة (629) هدفًا في مختلف البطولات، ليصبح الهداف التاريخي للبرسا:

(440 هدفًا في الدوري الإسباني- 114 هدفًا في دوري أبطال أوروبا- 53 هدفًا في كأس ملك إسبانيا - 14 هدفًا بكأس السوبر الإسباني – 3 أهداف بكأس السوبر الأوروبي – 5 بكأس العالم للأندية).

- صنع نجم منتخب التانجو (270) هدفًا خلال مسيرته مع الفريق الكتالوني:

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(188 هدفًا في الدوري الإسباني- 37 هدفًا في دوري أبطال أوروبا- 36 هدفًا في كأس ملك إسبانيا - 5 هدفًا بكأس السوبر الإسباني – 3 أهداف بكأس السوبر الأوروبي – 1 بكأس العالم للأندية).

- بلغ إجمالي دقائق اللعب الفعلية لـ"ميسي" خلال مشواره الكروي مع برشلونة حتي الآن (58504 دقيقة)

- ليونيل ميسي هو الأكثر إحرازًا للأهداف في تاريخ الدوري الإسباني وسجل حتي الآن (440 هدفًا)، كما أنه الأكثر صناعة للأهداف أيضًا في الليجا بـ (188 هدفًا).

- توج ميسي بـ 34 بطولة خلال مسيرته مع نادي برشلونة وهو الأكثر تتويجًا بالبطولات في تاريخ النادي:

( 10 دوري إسباني - 8 سوبر إسباني - 6 كأس ملك إسبانيا – 4 دوري أبطال أوروبا – 3 سوبر أوروبي – 3 كأس العالم للأندية).

- حصل نجم برشلونة على العديد من الجوائز الفردية خلال مشواره الكروي أبرزهم:

(الكرة الذهبية 6 مرات - وجائزة أفضل لاعب في أوروبا مرتين - الحذاء الذهبي الأوروبي 6 مرات - هداف الدوري الإسباني 6 مرات - هداف دوري أبطال أوروبا 6 مرات - هداف كأس ملك إسبانيا 5 مرات - هداف كأس العالم للأندية مرة وحيدة).

- خاض ميسي (138) مباراة دولية مع منتخب الأرجنتين بواقع (47 مباراة ودية – 45 مباراة في تصفيات كأس العالم – 27 مباراة في كوبا أمريكا – 19 مباراة بكأس العالم)، بإجمالي (11295 دقيقة لعب).

- سجل خلال مسيرته مع منتخب التانجو (70 هدفًا)، كما صنع (48 هدفًا)، وحصل على (8 انذارات)، وتعرض للطرد (مرتين).

- حصل على كأس العالم للشباب 2005 مع منتخب الأرجنتين تحت 20 عامًا، وتوج بالميدالية الذهبية مع المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية عام 2008 التي أقيمت في بكين.