الامارات | رسمياً.. الزمالك يتمسك بعدم استكمال الدوري المصري ويرفض منح اللقب للأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. الزمالك يتمسك بعدم استكمال الدوري المصري ويرفض منح اللقب للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "الجمهورية" المصرية بأن مجلس إدارة نادي الزمالك قرر في اجتماعه اليوم الأربعاء، تمسكه بعدم استكمال الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، ورفض بالإجماع منح لقب الدوري للأهلي في حال إلغاء البطولة.

وعقد مجلس إدارة الزمالك جلسة بحضور مدرب الفريق الأول، الفرنسي كارتيرون والمشرف على الكرة بالنادي أمير مرتضى، تم خلالها مناقشة كافة الأمور وتم الاستقرار على عدم استكمال الدوري ورفض منح اللقب للأهلي.

ونقلت الصحيفة على لسان أمير مرتضى منصور قوله: "إن الجلسة التي عقدها مجلس الإدارة مع إدارة الكرة وكارتيرون، تم الاتفاق خلالها على رفض مجلس إدارة الزمالك بالاتفاق مع كارتيرون بشكل نهائي خضوع اللاعبين لفحوصات فيروس كورونا المستجد، التي يتم إجراؤها استعدادا لعودة النشاط الكروي".

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