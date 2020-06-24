شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقرر عدم استكمال مسابقة الدوري العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بالإجماع عدم استكمال مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم. وجاء القرار بعد الاجتماع مع المدير الفني للفريق باتريس كارتيرون، اليوم الأربعاء، بحسب الموقع الرسمي للنادي.

وتذيع قناه الزمالك عبر برنامج زمالكاوي في العاشره مساء اليوم تفاصيل الاجتماع بالصوت والصورة، وأبدى مدربو فرق الدوري الممتاز باستثناء الأهلي، اعتراضهم على استئناف بطولة الدوري أول أغسطس، وطالبوا ببدء دوري جديد، مع ضوابط وجدول زمني واضح.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد مع مدربي الأندية في اتحاد الكرة، وحضره من اللجنة الخماسية جمال محمد علي وأحمد عبدالله ومحمد فضل، ومحمود سعد، المدير الفني للاتحاد، فيما حضر مدربو ومندوبو جميع الأندية باستثناء وادي دجلة.