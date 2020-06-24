شكرا لقرائتكم خبر عن أجويرو خضع الى جراحة ناجحة في الركبة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى الأرجنتينى سيرجيو أجويرو، مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، جراحة ناجحة في الركبة اليسرى في مدينة برشلونة. ونشر مهاجم مانشستر سيتي صورة على السرير بعد إجراء الجراحة وعلق قائلاً: «كل شيء على ما يرام، شكراً للدكتور كوجات وفريقه، ولكم جميعاً على دعمكم».

وأعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي سفر نجم الفريق الأرجنتيني سيرجيو أجويرو إلى مدينة برشلونة الإسباني من أجل تلقى العلاج اللازم، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة بيرنلي.

وسافر أجويرو إلى برشلونة يوم الثلاثاء للخضوع للفحص بواسطة الطبيب المتخصص كوجات، ويأمل سيتي في عودة اللاعب للمشاركة في دوري أبطال أوروبا التي من المتوقع استئنافها في أغسطس المقبل.

وفاز سيتي 2-1 على أرض ريال مدريد في ذهاب دور الستة عشر ويأمل في بلوغ دور الثمانية الذي سيقام في مدينة لشبونة البرتغالية.