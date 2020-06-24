شكرا لقرائتكم خبر عن باستثناء الأهلي.. مدربو فرق الدوري يرفضون استئناف المسابقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى مدربو فرق الدوري الممتاز باستثناء الأهلي، اعتراضهم على استئناف بطولة الدوري أول أغسطس، وطالبوا ببدء دوري جديد، مع ضوابط وجدول زمني واضح.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد مع مدربي الأندية في اتحاد الكرة، وحضره من اللجنة الخماسية جمال محمد علي وأحمد عبدالله ومحمد فضل، ومحمود سعد، المدير الفني للاتحاد، فيما حضر مدربو ومندوبو جميع الأندية باستثناء وادي دجلة.

وبرر الأندية الرافضة لاستئناف المسابقة في أول أغسطس، موقفهم بأن فترة الإعداد ستكون قصيرة جدًا، وعلى الأقل ستحتاج من 6 أسابيع إلى شهرين، للإعداد بدنيًا وفنيًا لاستقبال المسابقة، وأنه في حال تأخر العودة عن ذلك سيؤثر بالسلب على الموسم الجديد، بالإضافة إلى أن ضغط المباريات سيعرض العديد من اللاعبين للإصابات، فضلاً عن حالات الإصابة بكورونا التي تم اكتشافها بعد المسحة الأولى.

ومن جانبها، أبدت اللجنة الخماسية تفهمها لمطالب الأندية، وأكدت أن قرار استئناف المسابقة قرار دولة، لذلك يبذلون كل جهدهم من أجل الوصول إلى حلول تريح كل الأندية مع الحفاظ على سلامة الجميع، واقترحت استئناف الدوري منتصف أغسطس بدلًا من بداية الشهر.