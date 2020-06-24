شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو المقاصة يخضعون لمسحة كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، المسحة الطبية الأولى الخاصة بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا صباح اليوم الأربعاء، وذلك تمهيدا لعودة تدريبات الفريق.

وحضر جميع لاعبي المقاصة عملية أخذ المسحات التي تمت في الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، تحت إشراف اللجنة الطبية التابعة لاتحاد الكرة.

وشمل أخذ المسحات كذلك أعضاء الجهاز الفني لفريق المقاصة بقيادة إيهاب جلال وجميع أفراد الجهازين الطبي والإداري بالفريق.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته عقب ظهور نتيجة المسحات، والتأكد من عدم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا في صفوف لاعبي المقاصة أو الجهازين الفني والإداري للفريق.

وأكد وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة، أن إدارة النادي اتخذت كل الاحترازات الطبية وفي انتظار نتيجة المسحة الأولي قبل انطلاق التدريبات.

وأوضح هويدي، أن المقاصة يتمني عودة النشاط الرياضي ولكنه يعترض على استكمال الدوري في ظل تفشي حالات الإصابات في بعض الأندية التي أجرت المسحة الأولية، بجانب الظروف المادية التي تعاني منها كل الأندية، بالإضافة إلى أن التوقيت لا يسمح لاستكمال الدوري وتحديدا الدور الثاني بالكامل أي حوالي 17 اسبوعا في شهرين فقط مما يهدد اللاعبين بالإصابات.

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وأضاف هويدي، أطالب اتحاد الكرة بالتخطيط السليم للموسم الجديد واستئناف التدريبات تدريجيا خوفا على أفراد المنظومة الكروية.