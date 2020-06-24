لاعبو المقاصة يخضعون لمسحة كورونا (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، المسحة الطبية الأولى الخاصة بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا صباح اليوم الأربعاء، وذلك تمهيدا لعودة تدريبات الفريق.
وحضر جميع لاعبي المقاصة عملية أخذ المسحات التي تمت في الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، تحت إشراف اللجنة الطبية التابعة لاتحاد الكرة.
وشمل أخذ المسحات كذلك أعضاء الجهاز الفني لفريق المقاصة بقيادة إيهاب جلال وجميع أفراد الجهازين الطبي والإداري بالفريق.
ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته عقب ظهور نتيجة المسحات، والتأكد من عدم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا في صفوف لاعبي المقاصة أو الجهازين الفني والإداري للفريق.
وأكد وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة، أن إدارة النادي اتخذت كل الاحترازات الطبية وفي انتظار نتيجة المسحة الأولي قبل انطلاق التدريبات.
وأوضح هويدي، أن المقاصة يتمني عودة النشاط الرياضي ولكنه يعترض على استكمال الدوري في ظل تفشي حالات الإصابات في بعض الأندية التي أجرت المسحة الأولية، بجانب الظروف المادية التي تعاني منها كل الأندية، بالإضافة إلى أن التوقيت لا يسمح لاستكمال الدوري وتحديدا الدور الثاني بالكامل أي حوالي 17 اسبوعا في شهرين فقط مما يهدد اللاعبين بالإصابات.
وأضاف هويدي، أطالب اتحاد الكرة بالتخطيط السليم للموسم الجديد واستئناف التدريبات تدريجيا خوفا على أفراد المنظومة الكروية.
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