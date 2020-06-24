شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري ينتظر نتائج اجتماع اتحاد الكرة مع مدربي الأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظر الكابتن حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، اجتماعه مع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، لمعرفه ما وصلت إليه اللجنة من اقتراحات في اجتماعها مع مدربي أندية الدوري الممتاز للإطلاع عليها ومناقشتها بما يتواكب مع مصلحة المنتخب والأندية معًا.

جاء ذلك في ضوء المباحثات التي جرت بين البدري وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية والمشرف العام على المنتخب.

ويتطلع المدير الفنى لمنتخبنا الوطني للتأكد من حصول اللاعبين على فترة إعداد مناسبة تفاديا حدوث إصابات إلى جانب الحفاظ على التوقيتات الزمنية الخاصة باستعدادات المنتخب فور معرفة ملامح مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأسي الأمم الأفريقية والعالم.