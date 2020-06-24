شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري ينتظر نتائج اجتماع اتحاد الكرة مع مدربي الأندية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظر الكابتن حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، اجتماعه مع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، لمعرفه ما وصلت إليه اللجنة من اقتراحات في اجتماعها مع مدربي أندية الدوري الممتاز للإطلاع عليها ومناقشتها بما يتواكب مع مصلحة المنتخب والأندية معًا.
جاء ذلك في ضوء المباحثات التي جرت بين البدري وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية والمشرف العام على المنتخب.
ويتطلع المدير الفنى لمنتخبنا الوطني للتأكد من حصول اللاعبين على فترة إعداد مناسبة تفاديا حدوث إصابات إلى جانب الحفاظ على التوقيتات الزمنية الخاصة باستعدادات المنتخب فور معرفة ملامح مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأسي الأمم الأفريقية والعالم.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
58,141
-
تعافي
15,535
-
وفيات
2,365
كانت هذه تفاصيل خبر حسام البدري ينتظر نتائج اجتماع اتحاد الكرة مع مدربي الأندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.