شكرا لقرائتكم تياغو "يماطل" في تجديد عقده مع بايرن.. وينتظر ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت وسائل إعلام ألمانية أن تياغو ألكانتارا لاعب وسط بايرن ميونخ ومنتخب إسبانيا لكرة القدم يماطل في تمديد عقده مع النادي البافاري ملمحة إلى اهتمام ليفربول الإنجليزي بضمه.

وينتهي عقد ألكانتارا (29 عاماً) مع النادي البافاري الموسم المقبل، وتوج معه بلقب الدوري سبع مرات ولعب معه 230 مباراة في مختلف المسابقات منذ انتقاله إلى صفوفه عام 2013 قادما من برشلونة الإسباني عندما قام النادي البافاري بدفع الشرط الجزائي في عقده والبالغ 25 مليون يورو.

وذكرت صحيفة "بيلد" و كذلك قناة "سبورت 1" أن بايرن ميونخ عرض على ألكانتارا تمديد عقده مطلع مايو الماضي، لكن الدولي الإسباني يماطل في التوقيع لأنه يريد الانضمام إلى ناد كبير آخر، مشيرة إلى أن ليفربول هو الوجهة المحتملة لألكانتارا كون مدربه الألماني يورغن كلوب معروف بإعجابه بالدولي الإسباني الموهوب.

ويغيب ألكانتارا، نجل النجم البرازيلي السابق مازينيو، عن الملاعب في الوقت الحالي بسبب خضوعه لعملية جراحية في الفخذ، وهو ما استغله ليون غوريتسكا لفرض نفسه أساسيا في خط وسط النادي البافاري.