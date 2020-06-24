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أغويرو يخضع لعملية جراحية في الركبة

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جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي حامل لقب الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء أن مهاجمه سيرجيو أغويرو سيخضع لجراحة في ركبته الخميس ولم يتضح بعد موعد عودته للملاعب.

وعانى الهداف التاريخي لسيتي من الإصابة خلال الفوز 5-0 على ضيفه بيرنلي في الدوري الممتاز يوم الاثنين، وقال غوارديولا عقب المباراة إنه يخشى غياب المهاجم الأرجنتيني البالغ عمره 32 عاما عن باقي مباريات الدوري الذي ينتهي في يوليو المقبل.

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وأعلن المدرب الإسباني للصحفيين قبل مواجهة في لندن يوم الخميس: سيخضع سيرجيو لجراحة في مع الطبيب رامون كوجات، وبعدها لا نعلم متى يمكنه العودة والانضمام لنا، وبعد الجراحة سيخبرنا بمزيد من الدقة متى سيعود للملاعب.

وسافر أغويرو إلى برشلونة الثلاثاء للخضوع للفحص بواسطة الطبيب المتخصص كوجات ويأمل سيتي في عودة اللاعب للمشاركة في التي من ستستأنف في أغسطس المقبل.


وقال غوارديولا إنه يملك العديد من الخيارات رغم وجود غابرييل جيسوس كمهاجم وحيد لكن يمكن لكل من إيلكاي غندوغان ورحيم سترلينغ القيام بنفس الدور، وأشار المدرب الإسباني إلى أن المدافع جون ستونز بات قريبا من العودة عقب تعافيه من إصابة في ركبته لكن من غير المحتمل مشاركته أمام تشيلسي.

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