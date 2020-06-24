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الزمالك يعلن موقفه من استئناف النشاط الرياضي

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يعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عبر قناة النادى الليلة الموقف من القرارات التي صدرت بشأن استئناف النشاط الرياضي وذلك من خلال برنامج «زملكاوي» في العاشرة مساء.


وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفياً، اليوم، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، وذلك في إطار الإعلان عن الإجراءات الجديدة التي تم التوافق عليها في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة .

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