شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو الزمالك يستعرض مهاراته العضلية عبر إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض أحمد سيد زيزو، لاعب نادى الزمالك، مهاراته العضلية عبر صفحته الشخصية على إنستجرام بنشر 3 صور أثناء التدريبات المنزلية بسبب انتشار فيروس كورونا ، خاصة فى ظل عدم تحديد موقف ناديه الأخير حتى الأن من العودة للتدريبات.

وتصدر أحمد سيد "زيزو"، صانع ألعاب نادي الزمالك، قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة مع القلعة البيضاء خلال النصف موسم الذي تم خوضه قبل توقف النشاط الرياضي في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، حرصاً على سلامة اللاعبين ومنعاً لانتشار الفيروس، حيث قدم زيزو واحداً من أفضل مواسمه الكروية تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، حيث شارك مع الفريق الأبيض في 25 مباراة بجميع البطولات.

زيزو سجل 5 أهداف وصنع 4 أخرى لزملائه بالفريق، ليضع بصمته على 9 أهداف كاملة مع الفريق الأبيض، وجاءت قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة مع الزمالك في نصف موسم.

يبدو أن فكرة الموافقة على رحيل أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك من صفوف القلعة البيضاء أصبحت غير قابلة للنقاش، نظرًا لاحتياج الفريق الى مجهوداته خلال الفترة المقبلة لما يمتلكه اللاعب من فنيات عالية وخبرات مشاركته أساسيًا طول الموسم الحالى قبل تعليق النشاط بسبب فيروس كورونا المستجد .

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ونفت قناة نادي الزمالك من خلال برنامج أخبارنا، موافقة مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور، علي رحيل أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق إلى صفوف أحد الأندية الخليجية في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق متمسك باستمرار اللاعب في الموسم المقبل لأنه أحد اللاعبين الأساسيين الذي يعتمد عليهم الفرنسي في تشكيلته الأساسية، وأنه يجيد اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب ما يجعله من اللاعبين "الجوكر" في قائمة الفريق.