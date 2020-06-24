شكرا لقرائتكم خبر عن البدرى ينتظر جلسة مع الجناينى للاطلاع على مقترحات المدربين بشأن الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، اجتماعه مع اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى لمعرفه ما وصلت إليه اللجنة من اقتراحات فى اجتماعها مع مدربى أندية الدورى الممتاز للاطلاع عليها ومناقشتها بما يتواكب مع مصلحة المنتخب والأندية معًا جاء ذلك فى ضوء المباحثات التى جرت بينه وبين الجناينى رئيس اللجنة الخماسية والمشرف العام على المنتخب.

ويتطلع المدير الفنى لمنتخبنا الوطنى للتأكد من حصول اللاعبين على فترة إعداد مناسبة تفاديا لحدوث إصابات، إلى جانب الحفاظ على التوقيتات الزمنية الخاصة باستعدادات المنتخب فور معرفة ملامح مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأسى الأمم الأفريقية والعالم.

وغاب حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، وشوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، عن اجتماع مدربى فرق الدورى مع اللجنة الخماسية اليوم الأربعاء، وحضر الاجتماع ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الشباب، ممثلاً عن المنتخبات، كما حضر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، وسامى قمصان مدرب الفريق.

كما حضر كل من عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون، وحلمى طولان المدير الفنى لإنبى، وحمادة صدقى المدير الفنى لسموحة، وطارق العشرى المدير الفنى للمصرى، ومحمد حليم المدير الفنى للحدود، وخالد جلال المدير الفنى لنادى مصر، وإيهاب جلال المدير الفنى للمقاصة لتمثيل فرقهم.