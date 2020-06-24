شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى يونس لـ سوبر كورة: الأهلى "شرب" كهربا لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصطفى يونس نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق إن النادي الأهلى لن يستفيد بفنيات محمود كهربا المنتقل مؤخرا للقلعة الحمراء. وأضاف مصطفى يونس فى تصريحاته لـ"سوبر كورة": "الاهلى شرب كهربا، ورغم إمكانياته الفنية الكبيرة إلا أن الأهلى لن يستفيد منها".

خاض لاعبو فريق الأهلى اليوم مرانهم الاول بعد انقطاع دام لـ100 يوم وذلك بعد الضوع لعملية مسح للكشف عن كورونا ، حيث خضع محمو كهربا و باقى اللاعبين يخضعون لعملية المسح فى ملعب التتش

كما عقد ديفيد سيزا، المدرب العام بالفريق ، اليوم ، جلسة مع الجهاز المعاون، على هامش مران المجموعة الثانية، التي بدأت مرانها على ملعب التتش بالجزيرة في العاشرة والنصف صباح اليوم ، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة، والبرامج التدريبية التي يخضع لها اللاعبون، بعد عودة استئناف التدريبات الجماعية ، ويقود سيزا مران الأهلي خلال الأيام الحالية لحين عودة رينيه فايلر من سويسرا حيث سافر لقضاء إجازة هناك تستغرق عدة ايام ، فيما خصص الجهاز الفني للفريق فقرة للمران بالكرة للمجموعة الثانية من اللاعبين، التي بدأت في العاشرة والنصف صباح اليوم.

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