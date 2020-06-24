شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى يونس لـ سوبر كورة: الأهلى "شرب" كهربا لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصطفى يونس نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق إن النادي الأهلى لن يستفيد بفنيات محمود كهربا المنتقل مؤخرا للقلعة الحمراء. وأضاف مصطفى يونس فى تصريحاته لـ"سوبر كورة": "الاهلى شرب كهربا، ورغم إمكانياته الفنية الكبيرة إلا أن الأهلى لن يستفيد منها".
خاض لاعبو فريق الأهلى اليوم مرانهم الاول بعد انقطاع دام لـ100 يوم وذلك بعد الضوع لعملية مسح للكشف عن كورونا ، حيث خضع محمو كهربا و باقى اللاعبين يخضعون لعملية المسح فى ملعب التتش
كما عقد ديفيد سيزا، المدرب العام بالفريق ، اليوم ، جلسة مع الجهاز المعاون، على هامش مران المجموعة الثانية، التي بدأت مرانها على ملعب التتش بالجزيرة في العاشرة والنصف صباح اليوم ، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة، والبرامج التدريبية التي يخضع لها اللاعبون، بعد عودة استئناف التدريبات الجماعية ، ويقود سيزا مران الأهلي خلال الأيام الحالية لحين عودة رينيه فايلر من سويسرا حيث سافر لقضاء إجازة هناك تستغرق عدة ايام ، فيما خصص الجهاز الفني للفريق فقرة للمران بالكرة للمجموعة الثانية من اللاعبين، التي بدأت في العاشرة والنصف صباح اليوم.
وقرر الجهاز الفنى على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، مع انطلاق مران الفريق صباح اليوم الأربعاء ، على أن تبدأ المجموعة الأولى تدريباتها فى الثامنة والنصف صباحا، ويعقبها مران المجموعة الثانية في تمام العاشرة والنصف صباحاً، ووزع الجهاز الإداري الأدوات الخاصة بالتدريب على اللاعبين والتى سيتم استخدامها فى التدريبات، على أن يكون كل لاعب مستعدا للنزول إلى أرض الملعب والمشاركة فى التدريبات منذ وصوله لمقر النادي، في الوقت الذي تم التأكيد على تعقيم كافة المعدات والأدوات التى سيتم استخدامها خلال تدريبات الفريق.
وضمن المجموعة الأولى، كل من شريف شريف اكرامي ، رامي ربيعه، رمضان صبحي محمود متولي، احمد فتحي، محمد مجدي قفشة،احمد الشيخ، مروان محسن ، جونيور اجاي، العربي بدر ومحمود وحيد وعلي لطفي
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