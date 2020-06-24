صور.. لاعبو المقاصة يخضعون لمسحة كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة المسحة الطبية الأولى الخاصة بالكشف المبكر عن الإصابة بفيروس كورونا صباح اليوم، وذلك تمهيدا لعودة تدريبات الفريق، وحضر جميع لاعبي المقاصة عملية أخذ المسحات التي تمت فى الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوى، تحت إشراف اللجنة الطبية التابعة لاتحاد الكرة.
من جهته أكد وليد هويدى، مدير الكرة بالمقاصة، أن إدارة النادى اتخذت كل الاحترازات الطبية وفى انتظار نتيجة المسحة الأولى قبل انطلاق التدريبات، موضحا أن المقاصة يتمنى عودة النشاط الرياضي ولكنه يعترض على استكمال الدوري فى ظل تفشي حالات الإصابات في بعض الأندية التى أجرت المسحة الأولية، بجانب الظروف المادية التي تعاني منها كل الأندية، بالإضافة إلى أن التوقيت لا يسمح لاستكمال الدوري وتحديدا الدور الثاني بالكامل اي حوالي 17 اسبوعا في شهرين فقط مما يهدد اللاعبين بالاصابات.
وطالب هويدي اتحاد الكرة بالتخطيط السليم للموسم الجديد واستئناف التدريبات تدريجيا خوفا على أفراد المنظومة الكروية.
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