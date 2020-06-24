فرج عامر: سموحة خال من كورونا.. وكفاية شائعات

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، أن المسحة الأولى التى خضع لها الجهاز الفنى والإدارى والطبى واللاعبون والعاملون بالنادى، "سلبية" ولم يظهر وجود كورونا على أى فرد من الذين تم سحب عينتهم.

وأضاف عامر أن كل ما يقال ما هو إلا اجتهادات وشائعات، ولذلك أطالب الجميع بتوخى الحذر وعدم الزج باسم النادى فى مثل هذه الأمور التى لا تحتمل الاجتهاد .

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وأكد رئيس سموحه أنه سيتم عمل المسحة الثانية للاعبين السبت المقبل، على أن يعودوا للتدريبات بشكل طبيعى فى اليوم الذى يليه مع أخذ كافة التدابير الاحترازية .

من ناحية يُهدد أحد الأندية الإماراتية صفقة انتقال حسام حسن مهاجم سموحة للأهلى خلال الميركاتو الصيفى، بعد تلقى صاحب الـ26 عاماً عرضاً مغرياً بداية من الموسم المقبل، بعد المستوى الجيد الذى ظهر عليه اللاعب الدولى مع النادى السكندرى خلال الموسمين الماضيين وإحرازه للعديد من الأهداف المؤثرة والتى أدت إلى أن اللاعب أصبح محط أنظار ناديى القمة بالدورى سواء الاهلى أو الزمالك، بالإضافة لتلقيه عروضا خارجيا، وجمعت جلسة فى الأيام الأخيرة بين محمود الخطيب رئيس الأهلى وفرج عامر رئيس سموحة شهدت التفاوض حول ضم حسام حسن، حيث طلب الأهلى شراء حسام حسن مقابل 15 مليون بينما طلب سموحه 25 مليون جنيه.