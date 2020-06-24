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إلغاء ماراثون نيويورك بسبب جائحة كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المنظمون، اليوم الأربعاء، إلغاء ماراثون نيويورك، الذى كان مقررا فى أول نوفمبر، بسبب جائحة كوفيد-19.

 

وقال المنظمون، بالشراكة مع مكتب رئيس بلدية نيويورك، إن قرار إلغاء الماراثون جاء بسبب المخاوف الصحية والأمنية على المتسابقين والمشجعين والمتطوعين والعاملين المتعلقة بفيروس كورونا.

 

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