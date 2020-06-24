شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: البدرى لازم يكون له دور مهم فى خطة استئناف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد بلال، نجم الأهلى السابق، أن حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب يجب أن يكون له دور فى رسم خطة استئناف النشاط مجددا بعد ابتعاد اللاعبين عن التدريبات لفترة طويلة بسبب فيروس كورونا المستجد .

وقال بلال، فى تصريح لـ الخليج 365، رأى حسام البدرى فى هذا الأمر مهم ولازم يكون له دور، خاصة أن ابتعاد اللاعبين عن التدريبات الفترة الأخيرة سيكون له مردود سيئ على المنتخب واللاعب المصرى يحتاج لوقت طويل للعودة إلى مستواه الفنى و البدنى .

ويرتبط المنتخب الوطنى بتصفيات أمم أفريقيا 2021 والتى من المقرر أن تنطلق منافساتها فى شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبل، ورغم اقتراب موعد المسابقة، إلا أن حسام البدرى لم يبد رغبته أمام الجميع سواء باستكمال الدورى من عدمه، لاسيما أنه من الممكن أن يكون هناك تواصل غير معلن بين المدير الفنى للفراعنة وأعضاء اللجنة الخماسية من أجل رسم خطة المرحلة المقبلة، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عنها فى أقرب وقت، حتى تعمل الفرق الرافضة لفكرة استئناف النشاط من أجل مصلحة المنتخب وهى المصلحة الأولى من الدورى.

وتعقد اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، اليوم الأربعاء، جلسة مع مدربى فرق الدورى الممتاز من أجل رسم خطة استئناف النشاط من جديد، ومناقشتهم فى الأزمات التى من المتوقع أن تواجههم فى الفترة المقبلة، وكيفية ايجاد حلول لها، وغاب حسام البدرى المدير الفنى للفراعنة عن هذا الاجتماع الذى كان من المفترض ان يحضر لطرح خطته ورغبته فى المرحلة المقبلة، لتوفيق الأوضاع بما يصب فى مصلحة المنتخب الوطنى.