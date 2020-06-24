شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: أفضل خوض دورى جديد.. والزمالك يحتاج "شهرين" للجاهزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، أنه يفضل خوض منافسات نسخة جديدة من بطولة الدورى الممتاز بدلا من استكمال منافسات النسخة الحالية، موضحا أن فريقه يحتاج إلى ما يزيد عن شهرين من أجل استعادة مستواه الفنى والبدنى وخوض المباريات بعد فترة التوقف الطويلة التى حدثت منذ شهر مارس الماضى بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وأضاف كارتيرون ، فى تصريحات إعلامية عقب الانتهاء من اجتماع مدربى الأندية مع اتحاد الكرة المصرى، أنه طالب فى الجلسة بمنح فترة كافية للأندية من أجل الاستعداد لعودة المسابقة خاصة أن البطولة متوقفة منذ ثلاثة أشهر، معترضاً على الفترة التى حددها اتحاد الكرة لإعداد الفريق، موضحا أن اتحاد الكرة يجب أن يراعى أن مدة فترة الإعداد حال استكمال الموسم الحالى.

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وعن الفارق بين خوضه الدورى الحالى ومنافسات دورى أبطال أفريقيا قال كارتيرون، "الكاف منحنا متسعا من الوقت حيث على الأرجح ستقام منافسات دورى أبطال أفريقيا فى شهر سبتمبر المقبل لذلك سيكون هناك وقت من أجل الإعداد وتجهيز الفريق لتلك المنافسات"، مشددا على أنه سيتوجه لنقل وجهة نظره إلى مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور فى الاجتماع المنعقد بحضور أمير مرتضى المشرف على الكرة.

واستدعى مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للفريق لحضور اجتماع مجلس إدارة النادى، من أجل الاستماع لوجهة النظر الطبية الخاصة بالمرحلة القادمة، قبل تحديد الموقف النهائى للفريق الأبيض من خوض منافسات بطولة الدورى الممتاز من عدمه، بعد تأكيدات رئيس نادى الزمالك أن جلسة اليوم طارئة من أجل حسم موقف الفريق من استكمال الدورى والعودة للتدريبات الجماعية من عدمه.

وترقب مجلس الزمالك انتهاء الفرنسى باتريس كارتيرون، من اجتماع اتحاد الكرة الذى أقيم مع مدربى أندية الدورى الممتاز، من أجل الاستماع إلى وجهة نظرهم حول الأمور المختلفة الخاصة بعودة النشاط الكروى، وتوجه كارتيرون عقب نهاية ذلك الاجتماع إلى منزل مرتضى منصور لحضور اجتماع مجلس إدارة النادى وإلى جانب محمود شيكابالا قائد الفريق.