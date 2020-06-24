شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن تمديد عقد عمر جابر لـ 4 سنوات مقبلة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادى بيراميدز تمديد التعاقد مع عمر جابر، ظهير أيمن الفريق الكروى الأول، لمدة 4 سنوات مقبلة حتى عام 2024، بعدما كان من المنتظر أن ينتهى تعاقده بعد موسمين مقبلين، يأتى ذلك فى إطار سياسة نادي بيراميدز للحفاظ على قوامه الأساسي ونجومه الكبار سعيا لمزيد من الاستقرار الفني وبهدف المنافسة على جميع البطولات.

وأضاف عمر جابر لعقده مع بيراميدز موسمين ونصف بخلاف المدة المتبقية في عقده ليستمر مع النادي حتى عام 2024.

ويعد عمر جابر أحد أهم لاعبي بيراميدز وأحد الركائز الأساسية في النادي حيث خاض اللاعب خلال الموسم الحالي 16 مباراة مع الفريق في الدوري الممتاز وسجل هدفا واحدا، كما شارك في ١١ مباراة أخرى خاضها النادي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية وسجل هدفا كذلك بالبطولة التي وصل فيها الفريق إلى الدور نصف النهائي مع أول مشاركة تاريخية.

وعلقت الصفحة الرسمية لبيراميدز على تمديد تعاقد عمر جابر بأربع كلمات: "جميل، أنيق، بارع، رائع.. أربع كلمات تصف صاحب القميص رقم 4، حكاية عمر جابر مستمرة مع بيراميدز لـ 4 سنوات".

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عمر جابر أثناء التوقيع



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