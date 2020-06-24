شكرا لقرائتكم خبر عن فتح الله: جلسة المدربين كانت مهمة.. وطلبنا معرفة موعد استكمال الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثنى محمود فتح الله، مدرب فريق نادى بيراميدز، على الجلسة التى عقدها اتحاد الكرة وأعضاء اللجنة الخماسية مع مدربى أندية الدورى الممتاز للحديث على الأمور الخاصة بعودة الدورى واستئناف المسابقة المحلية فى أقرب وقت ممكن، مشدداً على أن الجلسة كانت مهمة ومثمرة للغاية بالنسبة لجميع مدربى الأندية وكل مدرب طرح وجهة نظره.

وأوضح فتح الله، عقب حضوره اجتماع المدربين مع اتحاد الكرة، أن عودة الدورى واستكماله أمر واقع، ولابد من الحديث فى شكل التحضير للإعداد والترتيب لخوض المباريات مشددا على أن اللجنة الخماسية ردت على جميع استفسارات المدربين وطمأنت الجميع بشأن الفترة المقبلة ووضعت أمامها كل المشاكل التى تحدث عنها المدربون لتكون فى حسبانها عند وضع جدول الدورى وغيره من القرارات فى المرحلة المقبلة.

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فتح الله شدد على أن المدربين كان هدفهم الأساسى هو معرفة موعد انطلاق واستكمال الدورى لأن المدرب يرغب فى وضع جدوله وبرنامج تدريباته اليومى والتركيز كان على موعد انطلاق البطولة خاصة وأن فترة التوقف كانت طويلة للغاية وكل الأندية تحتاج لوقت للإعداد لاستكمال المسابقة، مشيرا إلى أن اللجنة وعدت بإعلان جدول المباريات قريبا مع مراعاة كل مطالب المدربين.

وغاب حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، وشوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، عن اجتماع مدربى فرق الدورى مع اللجنة الخماسية، وحضر الاجتماع ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الشباب، ممثلاً عن المنتخبات، كما حضر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، وسامى قمصان مدرب الفريق.

كما حضر كل من عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون، وحلمى طولان المدير الفنى لإنبى، وحمادة صدقى المدير الفنى لسموحة، وطارق العشرى المدير الفنى للمصرى، ومحمد حليم المدير الفنى للحدود، وخالد جلال المدير الفنى لنادى مصر، وإيهاب جلال المدير الفنى للمقاصة لتمثيل فرقهم.