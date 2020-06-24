يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد في الدوري الإنجليزي

يلتقي فريق مانشستر يونايتد مع نظيره فريق شيفيلد يونايتد، اليوم الأربعاء، على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر، ضمن الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريميرليج».

ويدخل فريق مانشستر يونايتد صاحب الضيافة مباراة اليوم بهدف تحقيق الفوز، لتعويض التعادل في المباراة الماضية أمام فريق توتنهام بهدف لمثله، حيث يأمل الشياطين الحمر في الحفاظ على حظوظهم في التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ونفس الأمر ينتطبق على فريق شيفيلد يونايتد صاحب المركز الثامن، والذي يمتلك حظوظًا أيضًا في التأهل لدوري أبطال أوروبا، وسيسعى الفريق بكل قوة لتحقيق الفوز على يونايتد في أولد ترافورد، كما

يأمل في تعويض خسارته في الجولة الماضية أمام نيوكاسل.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة، بفارق نقطتين عن فريق شيفيلد يونايتد صاحب المركز الثامن برصيد 44 نقطة.

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وفي ما يلي أبرز المعلومات الخاصة بمباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد اليوم الأربعاء 24 يونيو في الدوري الإنجليزي:

موعد مباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 19:00 بتوقيت القاهرة، 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، 17:00 بتوقيت جرينتش.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي عبر شاشة قناة بي إن سبورت 1.

معلق مباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

يعلق الجزائري حفيظ دراجي على مباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي.

ملعب مباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

يستضيف ملعب أولد ترافورد مباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي.

حكم مباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

يدير أنتوني تايلور مباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي.

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