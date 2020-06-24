بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد اليوم بالدوري الإنجليزي

يحل فريق شيفيلد يونايتد ضيفاً على نظيره مانشستر يونايتد مساء اليوم الأربعاء 24/6/2020، حيث ستقام مباراة مرتقبة بين الفريقان على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثون من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

سيكون موقع الوفد على موعد مع نقل مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وشيفيد بث مباشر اليوم والمقرر نقلها على الهواء عبر قناة BeIN SPORT HD1 بصوت المعلق حفيظ دراجي في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر.

يدخل اليونايتد هذا اللقاء باحثاً عن تحقيق الفوز

لتعويض نتيجة التعادل مع توتنهام بهدف لمثله في الجولة الماضية من البريميرليج.

وفي المقابل تلقى شيفيلد يونايتد خسارة بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد على يد نيوكاسل، ليقلص من حظوظه بالصعود للمركز الخامس الذي يحتله الشياطين الحُمر برصيد 46 نقطة، فيما يحتل شيفيلد المركز السابع وفي جعبته 44 نقطة.

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لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

المتوقع أن يعتمد مدرب الفريق الأحمر سولشاير على ذات التشكيلة المُعتاد عليها وهم كلاً من: دافيد دي خيا – لوك شاو – إيريك بايلي – هاري ماجواير – أرون وان بيساكا – سكوت ماكتوميناي – فريد – ماركوس راشفورد – برونو فيرنانديس – دانييل جيمس – أنتوني مارسيال.