نشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورا وفيديو لاجتماع مسؤولي الجبلاية مع مدربي الدوري الممتاز اليوم. لاجتماع مسؤولي الجبلاية مع مدربي الدوري الممتاز اليوم. وطلب المدربون خلال الاجتماع منح الفرق فرصة للإعداد والتجهيز مع انطلاق الدوري منتصف أغسطس المقبل. شاهد الفيديو .. Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو وصور .. تفاصيل اجتماع اتحاد الكرة بمدربي الدوري الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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