الريشة الطائرة يخاطب وزارة الرياضة لتحديد أماكن تدريب المنتخب

خاطب مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة، برئاسة هشام التهامي، وزارة الرياضة، لتحديد أماكن تدريب المنتخب الوطني استعدادًا للبطولات المقبلة.

ومن المقرر، أن يشارك منتخبنا الوطني للسيدات ببطولة العالم للفرق والمحدد إقامتها بالدنمارك

خلال الفترة من 3 وحتى 10 أكتوبر المقبل.

وطلب مسؤولو الريشة الطائرة بسرعة تحديد الملعب سواء كان في استاد القاهرة الدولي أو أحد الصالات

المجاورة استعدادًا للبطولة العالمية والتي تشارك بها مصر للمرة الأولى في التاريخ.

وكان اتحاد الريشة قد قرر خوض المنتخب لفترة إعداد بدنية مع الدكتور محمد عبد الرؤوف دياب مخطط أحمال المنتخب الوطني لمدة أسبوعين أو ثلاثة قبل البدء في التجهيز الفني للاعبين.