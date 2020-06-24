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حسام البدري يناقش عمرو الجنايني مقترحات مدربي الدوري

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ينتظر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر اجتماعه مع اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني  لمعرفه ما وصلت إليه اللجنة من اقتراحات في اجتماعها مع مدربي أندية الدوري الممتاز للإطلاع عليها ومناقشتها

بما يتواكب مع مصلحة المنتخب والأندية معًا جاء ذلك في ضوء المباحثات التي جرت بينه وبين الأستاذ عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية والمشرف العام علي المنتخب .

ويتطلع المدير الفنى لمنتخبنا الوطني  للتأكد من حصول اللاعبين علي فترة اعداد مناسبة تفاديا  حدوث اصابات الي جانب الحفاظ علي التوقيتات الزمنية الخاصة باستعدادات المنتخب فور معرفة ملامح مشوار التصفيات الافريقية المؤهلة لكأسي  الأمم الافريقية  والعالم .

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