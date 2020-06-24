حسام البدري يناقش عمرو الجنايني مقترحات مدربي الدوري

ينتظر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر اجتماعه مع اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني لمعرفه ما وصلت إليه اللجنة من اقتراحات في اجتماعها مع مدربي أندية الدوري الممتاز للإطلاع عليها ومناقشتهابما يتواكب مع مصلحة المنتخب والأندية معًا جاء ذلك في ضوء المباحثات التي جرت بينه وبين الأستاذ عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية والمشرف العام علي المنتخب .
ويتطلع المدير الفنى لمنتخبنا الوطني للتأكد من حصول اللاعبين علي فترة اعداد مناسبة تفاديا حدوث اصابات الي جانب الحفاظ علي التوقيتات الزمنية الخاصة باستعدادات المنتخب فور معرفة ملامح مشوار التصفيات الافريقية المؤهلة لكأسي الأمم الافريقية والعالم .
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