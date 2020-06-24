بالصور.. لاعبو مصر المقاصة يجرون مسحة كورونا الأولى

أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة المسحة الطبية الأولى الخاصة بالكشف المبكر عن الإصابة بفيروس كورونا، صباح اليوم، وذلك تمهيدًا لعودة تدريبات الفريق.

حضر جميع لاعبي المقاصة عملية أخذ المسحات التي تمت في الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، تحت إشراف اللجنة الطبية التابعة لاتحاد الكرة.

وشمل أخذ المسحات كذلك أعضاء الجهاز الفني لفريق المقاصة بقيادة إيهاب جلال، وجميع

أفراد الجهازين الطبي والإداري بالفريق.ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته عقب ظهور نتيجة المسحات، والتأكد من عدم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا في صفوف لاعبي المقاصة أو الجهازين الفني والإداري للفريق.وأكد وليد هويدي، مدير الكرة بالمقاصة، أن إدارة النادي اتخذت كل الاحترازات الطبية وفي انتظار نتيجة المسحة الأولى قبل انطلاق التدريبات.وأوضح هويدي أن المقاصة يتمنى عودة النشاط الرياضي ولكنه يعترض على استكمال الدوري في ظل تفشي حالات الإصابات في بعض الأندية التي أجرت المسحة الأولية، بجانب الظروف المادية التي تعاني منها كل الأندية، إضافة إلى أن التوقيت لا يسمح لاستكمال الدوري وتحديدًا الدور الثاني بالكامل، أي حوالي 17 أسبوعًا في شهرين فقط مما يهدد اللاعبين بالإصابات.وأضاف هويدي، أطالب اتحاد الكرة بالتخطيط السليم للموسم الجديد واستئناف التدريبات تدريجيًا خوفًا على أفراد المنظومة الكروية.