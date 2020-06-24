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صور.. عمر جابر يمدد عقده مع بيراميدز حتى ٢٠٢٤

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 في إطار سياسة نادي بيراميدز في الحفاظ على قوامه الأساسي ونجومه الكبار سعيًا لمزيد من الاستقرار الفني وبهدف المنافسة على جميع البطولات، حصلت الإدارة على توقيع عمر جابر، لاعب الفريق على عقد جديد ليستمر مع بيراميدز حتى عام

٢٠٢٤ .

 أضاف عمر جابر لعقده مع بيراميدز موسمين ونصف، بخلاف المدة المتبقية في عقده، ليستمر مع النادي حتى عام ٢٠٢٤ .

 يعتبر عمر جابر أحد أهم لاعبي بيراميدز، وإحدى الركائز

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الأساسية في النادي، حيث خاض اللاعب خلال الموسم الحالي ١٦ مباراة مع الفريق في الدوري الممتاز وسجل هدفًا واحدًا، كما شارك في ١١ مباراة أخرى خاضها النادي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية وسجل هدفًا كذلك بالبطولة التي وصل فيها الفريق إلى الدور نصف النهائي مع أول مشاركة تاريخية .

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