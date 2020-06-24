صور.. عمر جابر يمدد عقده مع بيراميدز حتى ٢٠٢٤

في إطار سياسة نادي بيراميدز في الحفاظ على قوامه الأساسي ونجومه الكبار سعيًا لمزيد من الاستقرار الفني وبهدف المنافسة على جميع البطولات، حصلت الإدارة على توقيع عمر جابر، لاعب الفريق على عقد جديد ليستمر مع بيراميدز حتى عام٢٠٢٤ .
أضاف عمر جابر لعقده مع بيراميدز موسمين ونصف، بخلاف المدة المتبقية في عقده، ليستمر مع النادي حتى عام ٢٠٢٤ .
يعتبر عمر جابر أحد أهم لاعبي بيراميدز، وإحدى الركائز
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