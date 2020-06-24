زي النهارده.. الزمالك يتوج ببطولة الدوري للمرة السادسة في تاريخه

في مثل هذا اليوم 24 يونيو 1988 توج فريق الزمالك بطلًا للدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد تغلبه على الأهلي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ستادالقاهرة الدولي، وسط 80 ألف متفرج.
سجل للزمالك أحمد الشاذلي ونبيل محمود، وللأهلي شمس حامد، كان يقود الفريق الأبيض فنيًا الراحل عصام بهيج.
الغريب أن الزمالك حقق في الموسم نفسه بطولة كأس مصر بعد فوزه على الاتحاد السكندري بهدف نظيف.
كما أنه في اليوم نفسه عام 1977، أي قبل 11 عامًا، حقق بطولة كأس مصر بعد تغلبه على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.
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