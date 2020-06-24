محمود فتح الله: اتحاد الكرة وعد بإعلان جدول المباريات قريبًا

أكد محمود فتح الله مدرب فريق نادي بيراميدز أن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني وعدت الأندية بإعلان جدول مباريات الدوري قريبا بعد قرار استئناف البطولة. وشدد فتح الله على أن المدربين كان هدفهم الأساسي من الاجتماع هو معرفة موعد انطلاق واستكمال الدوري لأن المدرب يرغب في وضع جدوله وبرنامج تدريباته اليومي. هو معرفة موعد انطلاق واستكمال الدوري لأن المدرب يرغب في وضع جدوله وبرنامج تدريباته اليومي. وأضاف: " التركيز كان على موعد انطلاق البطولة خاصة وأن فترة التوقف كانت طويلة للغاية وكل الأندية تحتاج لوقت للإعداد لاستكمال المسابقة ". الأندية تحتاج لوقت للإعداد لاستكمال المسابقة ". وأشار مدرب بيراميدز إلى أن اللجنة وعدت بإعلان جدول المباريات قريبا مع مراعاة كل مطالب المدربين . وأعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن استئناف بطولة الدوري والنشاط الكروي والرياضي يوم 25 يوليو المقبل بعد فترة التوقف الطويلة التي شهدها نتيجة تفشي فيروي كورونا المستجد.

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