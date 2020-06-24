فتح الله: عودة الدوري "أمر واقع" ولابد من التعامل معه

أكد محمود فتح الله مدرب فريق نادي بيراميدز أن قرار الدولة بعودة النشاط الكروي والرياضي أصبح " أمرًا واقعًا " ولابد من التعامل معه.

أوضح فتح الله عقب حضوره

اجتماع المدربين مع اتحاد الكرة أن عودة الدوري واستكماله أمر واقع ولابد من الحديث في شكل التحضير للإعداد والترتيب لخوض المباريات.

وشدد فتح الله على أن اللجنة الخماسية ردت على جميع استفسارات المدربين وطمأنت الجميع بشأن الفترة المقبلة ووضعت أمامها كل المشاكل التي تحدث عنها المدربون لتكون في حسبانها عند وضع جدول الدوري وغيره من القرارات في المرحلة المقبلة.