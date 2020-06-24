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قال “بيب جوارديولا” إنه سيريح بعض لاعبيه الرئيسيين في مانشستر سيتي ضد تشيلسي ليلة الخميس، على الرغم من أن الخسارة في ستامفورد بريدج، يمكن أن تمنح ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.
سيتوج فريق “يورجن كلوب” بطلاً إذا فاز على كريستال بالاس الليلة، وفشل مانشستر سيتي في الفوز على ملعب ستامفورد بريدج بعد 24 ساعة، ضد فريق يصارع على مركز أوروبي وهو تشيلسي.
لكن جدول الدوري المرهق للسكاي بلو لن يساعدهم قبل مباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في نيوكاسل مساء الأحد، وهذه هي المباراة التي يوليها جوارديولا الأولوية.
وصرح بيب قبل مواجهة فرانك لامبارد: “لا يمكننا أن ننكر أن لدينا عين واحدة على نيوكاسل، تشيلسي وليفربول في الحسبان، لكن نيوكاسل أو مباراة ربع نهائي، تجبرنا أن نضع عين واحدة عليها”.
ثم تابع “يعتمد ذلك على الحالة البدنية والدقائق التي شارك بها كل لاعب، نلقي نظرة قليلاً على ما سيحدث، وليس فقط أمام تشيلسي، بعد حسم الموسم ستكون هناك مداورة، لدينا قائمة مميزة من اللاعبين، والجميع سيحصل على فرصته في المرحلة المقبلة”.
يذكر أن ليفربول يتفوق على مانشستر سيتي بفارق عشرين نقطة كاملة، وهم بحاجة إلى خمس نقاط فقط من أجل التتويج الرسمي بأول لقب للدوري الإنجليزي الممتاز في تاريخهم-بمسماه الجديد-.
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كانت هذه تفاصيل خبر جوارديولا يتخذ قرارًا أمام تشيلسي قد يُعجل من تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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