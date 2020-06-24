تياجو ألكانترا يطلب الرحيل عن بايرن ميونخ .. والعودة لبرشلونة واردة

قدم متوسط ميدان نادي بايرن ميونخ “تياجو ألكانترا” طلبًا للرحيل عن الفريق البافاري، خلال سوق الانتقالات المقبل، في تحرك مفاجئ خلال الساعات الأخيرة.

وانتهى وقت “تياجو ألكانتارا” في بايرن ميونيخ، وفقًا لعنوان صحيفة “سبورت بيلد” الذي ذكر أن النجم الإسباني سيقول وداعًا للنادي الذي انضم إليه قبل سبع سنوات، في صيف 2020.

ورغم التجديد للاعبين رئيسيين مثل “مانويل نوير، توماس مولر وألفونسو ديفيز”، بالإضافة إلى المدرب “هانسي فليك”، فشلت إدارة بطل ألمانيا في تجديد عقد لاعب برشلونة السابق، بعد مطالب جديدة من ممثليه، سببت الكثير من الغضب لدى مجلس إدارة بايرن ميونخ.

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وتدرب النجم البالغ من العمر 29 عامًا، بمفرده يوم الثلاثاء، بعد خضوعه لعملية جراحية في فخذيه، وسيغيب عن المباراة النهائية لموسم الدوري الألماني يوم السبت ضد فولفسبورغ، ومن غير المرجح أن يعود لنهائي الكأس ضد باير ليفركوزن الأسبوع المقبل.

ومع ذلك، يجب أن يعود لدوري أبطال أوروبا في أغسطس، حيث سيلعب بايرن في مباراة الإياب في دور الـ16 مباراة له ضد تشيلسي في ميونيخ، حيث فازوا في مباراة الذهاب في لندن 3-0.

وناقشت صحيفة “سبورت” الكتلونية احتمالية عودة ألكانتارا مرة أخرى إلى برشلونة، وقالت أن هذا الاحتمال وارد الآن، ولا سيما بعد الفراغ الذي سيحدث في وسط الملعب، في ظل التفكير في بيع الثلاثي “آرثر ميلو وإيفان راكيتيتش وفيلب كوتينيو” خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

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