حمزة المثلوثي: عرض الزمالك لا يُقاوم، ولم اتأثر بـ”فرجاني ساسي”

تحدث لاعب الصفاقسي التونسي “حمزة المثلوثي“، عن مفاوضات نادي الزمالك معه، من أجل للحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي 2020.

وقال المثلوثي في تصريحات لصحيفة “الصحافة” التونسية، أنه اقترب من الانضمام لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأعلن نادي “الصفاقسي” في وقت سابق رحيل المثلوثي عن الفريق بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم، والالتحاق بنادي الزمالك في صفقة انتقال حر.

وأضاف: “اتفقت بشكل مبدئي مع مسؤولي الزمالك للانضمام إلى الفريق، لكن لا يمكن الحديث عن انتقال رسمي إلا بعد توقيع العقود”.

وتابع: “في عالم كرة القدم قد تتغير المعطيات سريعًا، باعتبار أن القوانين في مصر من الممكن أن تتبدل، ارتداء قميص الزمالك أمر شبه محسوم، لكن يجب أن يتوج بالتوقيع الرسمي”.

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ونجح الزمالك في تحويل وجهة المثلوثي من الانتقال إلى الترجي التونسي، والظفر بخدماته، لتدعيم الفريق خلال الموسم المقبل.

وأكد المثلوثي أن مواطنه التونسي “فرجاني ساسي“، لم يكن السبب في قبول عرض الزمالك، لأن سمعة الأخير معروفة هو من أفضل الفرق الأفريقية عبر التاريخ، ويتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة للغاية.

وأتم: “الانتقال إلى الزمالك مفيد لي من الناحية الفنية والمالية، خاصة أن العرض المالي الذي حصلت عليه لا يقاوم، بالإضافة إلى ضمان اللعب مع الفريق في البطولات الكبرى”.

وينتظر الزمالك تحديد مصير بطولة الدوري المصري الممتاز من أجل انهاء صفقة انضمام المثلوثي بشكل رسمي، حيث سيعلن عنها في حال الغاء المسابقة، أو التأجيل إذا تم استئنافها وهو الاحتمال الأقرب للحدوث.

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