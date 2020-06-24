آرثر ميلو في طريقه للموافقة على الانتقال من برشلونة إلى يوفنتوس

تقدمت مفاوضات نادي يوفنتوس الإيطالي من أجل ضم متوسط ميدان فريق برشلونة “آرثر ميلو” خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وللمرة الأولى منذ بدء المحادثات، سيكون آرثر ميلو على استعداد للانتقال إلى يوفنتوس، إذا تم تقديم العرض الصحيح، ويتطلع برشلونة لبيع البرازيلي من أجل موازنة ميزانيتهم للموسم الحالي، قبل الموعد النهائي في 30 يونيو.

وكان المدير الرياضي للسيدة العجوز “فابيو باراتيتشي” أول شخص اتصل بآرثر ليخبره عن رغبة النادي الإيطالي في التعاقد معه، وفي هذه المرحلة، لم يرغب لاعب الوسط في مغادرة برشلونة، ومع ذلك، أصر باراتيشي على ضمه.

ووفقًا لتقارير “موثوقة” في إيطاليا في نهاية الأسبوع الماضي، عرض على صاحب الـ23 عامًا ضعف أجره في برشلونة، وعلى الرغم من حجم العرض، لا يزال اللاعب يكرر تفضيله البقاء في كتلونيا، وحقيقة أن آرثر كان على استعداد للاستماع إلى هذا العرض، هو خطوة مهمة في الإتجاه الصحيح ليوفنتوس، الذي يثق الآن في الحصول على توقيعه.

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و يقوم باراتييشي بإعداد عرض جديد لنجم جريميو السابق، والذي يأمل أن يتم قبوله في الأيام القادمة، بينما يبقى آرثر صبورًا ومسترخيًا بشأن الوضع الحالي.

وبدأ نجم السيليساو في تشكيلة برشلونة في فوزه 1-0 على أثلتيك بيلباو، ليلة الثلاثاء، على الرغم من اقترابه من مغادرة النادي في صفقات الصيف.

يذكر أن يوفنتوس كان قد توصل لاتفاق مع برشلونة، لدفع مبلغ قيمته 80 مليون يورو، مقابل التعاقد مع موهبة وسط الميدان، وهي تقارير أكدتها شبكة “سكاي سبورتس” يوم أمس.

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