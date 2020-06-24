رياضة | موقف الزمالك من عودة "أحداد"

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر موقف الزمالك من عودة "أحداد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر المغربي حميد أحداد مهاجم نادي الزمالك والمعار إلى صفوف نادي الرجاء البيضاوي المغربي حسم موقفه خلال الفترة القادمة مع الفريق الأبيض.

وأكدت صحيفة "المنتخب" المغربية أنه حتى الآن لم يحسم الزمالك موقفه بشأن عودة احداد للفريق أم سيتم بيعه في نهاية الموسم الجاري عقب انتهاء إعارته في نهاية الموسم الجاري.

Advertisements

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي الرجاء طلب شراء عقد حميد أحداد بشكل نهائي أو تجديد إعارته لموسم أخر بعد تألقه الواضح مع الفريق.

وكشفت الصحيفة أن الرجاء تراجع بشكل مفاجئ عن فكرة استمرار أحداد مع الفريق بسبب المطالب المالية الضخمة التي طلبها الزمالك سواء لبيع عقد اللاعب أو تجديد إعارته.

وحسب ما ذكرته الصحيفة فإن أحداد يواجه مصير مجهول حاليا وينتظر أن يقوم مسئولو القلعة البيضاء بحسم موقفه بشكل نهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.