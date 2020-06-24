رياضة | نجم بايرن ميونخ ينتظر عرض من ليفربول ويرفض التمديد مع العملاق الألماني

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم بايرن ميونخ ينتظر عرض من ليفربول ويرفض التمديد مع العملاق الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام ألمانية أن لاعب وسط بايرن ميونيخ ومنتخب إسبانيا لكرة القدم تياجو ألكانتارا يماطل في تمديد عقده مع النادي البافاري ملمحة إلى اهتمام ليفربول الإنجليزي بضمه.

وينتهي عقد ألكانتارا (29 عاما) مع النادي البافاري الموسم المقبل وهو توج معه بلقب الدوري سبع مرات ولعب معه 230 مباراة في مختلف المسابقات منذ انتقاله الى صفوفه عام 2013 قادما من برشلونة الإسباني عندما قام النادي البافاري بدفع الشرط الجزائي في عقه والبالغ 25 مليون يورو.

وذكرت صحيفة "بيلد" وقناة "سبورت1" أن بايرن ميونيخ عرض على ألكانتارا تمديد عقده مطلع مايو الماضي، لكن الدولي الإسباني يماطل في التوقيع لأنه يريد الانضمام إلى ناد كبير آخر.

وأوضحت "بيلد" أن ليفربول هو الوجهة المحتملة لألكانتارا كون مدربه الألماني يورجن كلوب معروف بإعجابه بالدولي الإسباني الموهوب فنيا.

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ويغيب ألكانتارا، نجل النجم البرازيلي السابق مازينيو، عن الملاعب في الوقت الحالي بسبب خضوعه لعملية جراحية في الفخذ، وهو ما استغله ليون ج

وريتسكا لفرض نفسه أساسيا في خط وسط النادي البافاري.

ومع ذلك، لن يرغب بايرن ميونيغ في التخلي عن تياجو الذي يعتبر أحد صانعي اللعب في الهجوم وغالباً ما يظهر في المكان المناسب في الدفاع.

وقال عنه مدربه هانزي فليك مؤخرا "إنه موهبة استثنائية. أريده أن يبقى".

ويحمل تياجو أيضا الجنسيتين البرازيلية والإيطالية وهو فضل الدفاع عن ألوان إسبانيا خلافا لشقيقه رافينيا الذي يدافع عن ألوان البرازيل.