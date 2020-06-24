رياضة | حسام البدري يجتمع مع الجنايني لوضع برنامج منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر حسام البدري يجتمع مع الجنايني لوضع برنامج منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم فى للاستعداد بشكل جيد خلال الفترة المقبلة لإستئناف تصفيات كاس امم افريقيا .

وينتظر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر اجتماعه مع اللجنة الخماسية برئاسة الاستاذ عمرو الجنايني لمعرفه ما وصلت اليه اللجنة من اقتراحات في اجتماعها مع مدربي أندية الدوري الممتاز للإطلاع عليها ومناقشتها بما يتواكب مع مصلحة المنتخب والأندية معًا جاء ذلك في ضوء المباحثات التي جرت بينه وبين عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية والمشرف العام علي المنتخب

ويتطلع المدير الفنى لمنتخبنا الوطني للتأكد من حصول اللاعبين علي فترة اعداد مناسبة تفاديا حدوث اصابات الي جانب الحفاظ علي التوقيتات الزمنية الخاصة باستعدادات المنتخب فور معرفة ملامح مشوار التصفيات الافريقية المؤهلة لكأسي الأمم الافريقية والعالم