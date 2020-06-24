رياضة | لاعبو المقاصة يخضعون لمسحة كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر لاعبو المقاصة يخضعون لمسحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أجرى لاعبو الفريق الاول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة المسحة الطبية الأولى الخاصة بالكشف المبكر عن الإصابة بفيروس كورونا صباح اليوم، وذلك تمهيدا لعودة تدريبات الفريق.
وحضر جميع لاعبي المقاصة عملية أخذ المسحات التي تمت في الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، تحت إشراف اللجنة الطبية التابعة لاتحاد الكرة.
وشمل أخذ المسحات كذلك أعضاء الجهاز الفني لفريق المقاصة بقيادة ايهاب جلال وجميع أفراد الجهازين الطبي والإداري بالفريق.
ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته عقب ظهور نتيجة المسحات، والتأكد من عدم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا في صفوف لاعبي المقاصة أو الجهازين الفني والإداري للفريق.
واكد وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة ان ادارة النادي اتخذت كل الاحترازات الطبية وفي انتظار نتيجة المسحة الاولي قبل انطلاق التدريبات.
واوضح هويدي ان المقاصة يتمني عودة النشاط الرياضي ولكنه يعترض علي استكمال الدوري في ظل تفشي حالات الاصابات في بعض الاندية التي اجرت المسحة الاولية، بجانب الظروف المادية التي تعاني منها كل الاندية ، بالاضافة ان التوقيت لا يسمح لاستكمال الدوري وتحديدا الدور الثاني بالكامل اي حوالي 17 اسبوعا في شهرين فقط مما يهدد اللاعبين بالاصابات.
واضاف هويدي اطالب اتحاد الكرة بالتخطيط السليم للموسم الجديد واستئناف التدريبات تدريجيا خوفا علي افراد المنظومة الكروية.