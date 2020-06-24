رياضة | شتيجن يتفوق على أوبلاك برقم قياسي في الليجا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر شتيجن يتفوق على أوبلاك برقم قياسي في الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ذكرت تقارير صحفية عالمية أن الألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة تمكن من الحفاظ على نظافة شباكه لمدة 450 دقيقة عقب المباراة التي فاز فيها الفريق الكتالوني على ضيفه أتلتيك بيلباو بهدف نظيف في الدوري الإسباني.
وأفادت التقارير الصحفية بأن شتيجن تجاوز رقم السلوفيني يان أوبلاك حارس مرمى أتليتكو مدريد الذي تمكن من الوصول لـ 447 دقيقة بدون استقبال أية أهداف.
وأوضحت التقارير الصحفية أن شتيجن ساهم في الفوز الذي حققه برشلونة على أتليتك بلباو، حيث تمكن من إبعاد أكثر من كرة خطيرة من جانب الفريق الضيف.
وأشارت التقارير الصحفية إلى أن برشلونة حقق فوز ثمين على حساب أتلتيك بيلباو بهدف نظيل وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني.
وبهذه النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى 68 نقطة ليحتل صدارة جدول الدوري الإسباني بشكل مؤقت في حين تجمد رصيد أتلتيك بلباو في المركز العاشر برصيد 42 نقطة.